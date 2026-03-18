Alta do combustível impulsiona gritos de greve entre caminhoneiros

Caminhoneiros de diferentes setores defenderam nesta terça-feira, 17, uma paralisação nacional ⁠da categoria após o aumento no preço do diesel nos postos do país nas últimas semanas, ⁠com entidades que representam a categoria buscando que os motoristas cruzem os braços já nesta semana.

A mobilização ainda envolve empresas transportadoras, ‌que também são afetadas pela alta nos preços do diesel.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) afirmou em nota que irá aguardar o resultado da reunião coletiva dos caminhoneiros autônomos em Santos nesta quarta-feira.

A entidade reforça que estará do lado dos trabalhadores, respeitando a decisão ‌da maioria’, disse.

A CNTTL inicialmente declarou que apoiava a greve, após pedir ao governo federal na semana passada providências para conter a alta considerada abusiva nos preços dos combustíveis, mas voltou atrás quando o governo anunciou ações de fiscalização nos postos de combustíveis para logo depois anunciar o novo posicionamento.

Até então, os pedidos de paralisação da categoria vinham se mostrando esparsos e sem uma clareza sobre o nível de adesão, com a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), do líder Wallace Landim, conhecido como Chorão, e o Sindicato dos Caminhoneiros de Santos (Sindicam) como os principais defensores.

O movimento ocorre após o ⁠preço médio ‌do diesel S-10, o tipo mais vendido no Brasil, subir 18,86% no país desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra dos Estados Unidos ⁠e Israel contra o Irã, impactando os mercados globais de petróleo e combustíveis, apontou nesta terça-feira o painel online ValeCard. O preço do diesel comum teve alta ainda maior no mesmo período, de mais de 22%, enquanto a gasolina avançou 10% e o etanol hidratado subiu quase 9%.

‘Soltaram a bomba lá e soltaram as bombas aqui’, disse Landim, da Abrava, em entrevista à Reuters. ‘Com os altos custos do combustível, a conta não fecha e o transportador autônomo é a parte mais fraca. É uma luta pela sobrevivência’, disse.

Segundo ele, uma assembleia ​organizada pelo Sindicam em Santos na véspera com representantes de várias associações de caminhoneiros de Estados incluindo São Paulo, Paraná e Goiás deu aval para uma greve, mas a data não foi definida. ‘Provavelmente vai ser nesta semana’, afirmou Landim.