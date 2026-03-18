Confúcio Moura fortalece a saúde com projetos inovadores e de impacto social

SUS do Futuro Agora – PL 3814/2020

Status: Aprovado no Senado Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados, atualmente na Comissão de Saúde.

O que faz: Cria o “Meu SUS Digital”, uma plataforma unificada de informações que permitirá ao cidadão acompanhar seu histórico clínico, vacinas, exames e fila de transplantes, promovendo mais transparência, continuidade do cuidado e segurança dos dados de saúde.

Meu SUS Digital – PL 2111/2020

Status: Em tramitação na Secretaria de Apoio à CAS (Comissão de Assuntos Sociais).

O que faz: Complementa a proposta do PL 3814/2020, incluindo alertas de campanha de vacinação e outras informações de histórico clínico do paciente, fortalecendo a prevenção e adesão às ações de saúde.

Grávidas com direito à igualdade – PL 1054/2019

Status: Aprovado na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e aguardando sanção presidencial.

O que faz: Permite que gestantes e puérperas remarquem testes físicos em concursos públicos, respeitando o direito à maternidade e promovendo equidade de oportunidades.

Pena maior por furto de insumos de saúde – PL 2726/2019

O senador Confúcio Moura tem apresentado e apoiado uma série de projetos de lei que modernizam o SUS

Status: Em tramitação na CCJC (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania).

O que faz: Aumenta a pena para servidores que furtarem medicamentos, materiais ou equipamentos hospitalares, fortalecendo a proteção do patrimônio e da prestação de serviços do SUS.

Compostos lácteos não substituem leite materno – PL 32828/2019

Status: Em tramitação no Congresso.

O que faz: Determina que rótulos e promoções de compostos lácteos tragam informação clara de que não substituem o aleitamento materno, protegendo a nutrição infantil correta.

Menor prazo para patentes – PL 4972/2019

Status: Em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O que faz: Reduz prazos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e determina que os recursos arrecadados sejam aplicados no próprio órgão, acelerando os processos de inovação, inclusive na área da saúde.

Maior licença‑maternidade – PL 1648/2020

Status: Em tramitação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) desde 2023.

O que faz: Estende a licença‑maternidade pelo período em que o recém‑nascido prematuro permanecer internado, reforçando o compromisso com a proteção familiar e cuidado infantil.

Piso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais – PEC 24/2022

Status: Em tramitação na CCJC desde 2023, aguardando relator.

O que faz: Propõe a criação de um piso salarial nacional para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, valorizando profissionais essenciais à reabilitação e à atenção à saúde.

Impacto real para a população

Os projetos de lei apresentados e apoiados pelo senador Confúcio Moura refletem um compromisso contínuo com uma saúde pública mais eficiente, moderna, integrada e humana. Ao atuar em temas como digitalização do SUS, igualdade de direitos, proteção de profissionais e cuidados preventivos, suas proposições contribuem diretamente para melhorar a vida das famílias brasileiras.

Com muitos projetos ainda em tramitação, a expectativa é que essas iniciativas avancem ao longo dos próximos anos, garantindo benefícios duradouros à sociedade e consolidando políticas públicas que colocam a saúde como prioridade.