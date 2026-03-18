Grupo Chavantes firma parceria com APAE de Vilhena para assistência nutricional

A APAE de Vilhena acaba de ganhar um reforço importante na área de saúde e qualidade de vida dos seus alunos especiais.

Em uma parceria marcada por acolhimento, empatia e amor, o Grupo Chavantes passou a oferecer assistência nutricional à entidade, com o objetivo de melhorar o cardápio e, consequentemente, o bem-estar dos estudantes atendidos.

A iniciativa previu a elaboração do cardápio adequado e visitas semanais da nutricionista à instituição. A profissional analisa as refeições servidas, sugere opções mais equilibradas e promove ajustes no cardápio a cada trinta dias.

Além disso, realiza o acompanhamento individual dos alunos, com pesagem e avaliação nutricional, garantindo que cada criança e jovem receba a atenção necessária de acordo com suas necessidades específicas.

Segundo a responsável pelo trabalho, Kassia Ellen Gomes de Araujo, coordenadora de nutrição do Grupo Chavantes em Vilhena, a proposta vai muito além da alimentação: trata-se de um gesto de cuidado e inclusão, que busca oferecer condições para que os alunos especiais tenham uma vida mais saudável e plena. A cada visita, a nutricionista não apenas orienta sobre os alimentos, mas também identifica as medidas e peso dos alunos, além de oferecer orientação individual. A ideia busca ainda compartilhar conhecimento com a equipe da APAE, fortalecendo o trabalho coletivo em prol da saúde dos estudantes.

Para a direção da APAE, a colaboração com o Grupo Chavantes representa um avanço significativo, já que a nutrição adequada é parte fundamental do desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos. A parceria reforça o compromisso das duas instituições com a promoção da dignidade e da qualidade de vida, mostrando que quando há união de esforços, os resultados se traduzem em benefícios concretos para toda a comunidade.