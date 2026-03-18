VÍDEO: motorista erra trajeto e cai com ônibus em rio próximo a Chupinguaia

Na manhã desta quarta-feira (18), um acidente envolvendo um ônibus de transporte de passageiros e carga foi registrado na Estrada 01, Linha 135, na região rural próxima ao município de Chupinguaia.

O veículo, que tinha como destino a cidade de Pimenteiras do Oeste, acabou caindo dentro do Rio Ipiranga.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o grupo que estava no ônibus seguiria para Pimenteiras para trabalhar na montagem de estruturas de um evento de rodeio.

Além dos trabalhadores, o veículo transportava diversos equipamentos necessários para a festa. Durante o trajeto, o motorista teria se equivocado na rota, acessando uma via secundária que passava pelas proximidades das fazendas Bela União e Nossa Senhora.

Ao chegar à ponte sobre o Rio Ipiranga, o condutor perdeu o controle e o ônibus caiu na água. Relatos indicam que o motorista conseguiu pular do veículo antes da queda total.

As demais pessoas que ocupavam o ônibus também conseguiram sair sem sofrer ferimentos, resultando apenas em danos materiais e na perda de parte dos equipamentos.

O fato chamou a atenção de moradores locais, principalmente pelo erro de trajeto cometido pelo condutor em uma área de fluxo conhecido para quem se desloca em direção a Pimenteiras.

As causas exatas que levaram à perda de controle na ponte ainda devem ser apuradas. O veículo permanecia no leito do rio até o fechamento desta matéria, aguardando remoção por maquinário pesado.

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