Delegado Camargo relembra entrega de 38 veículos para APAEs de Rondônia em entrevista recente

Em entrevista recente, o deputado estadual Delegado Camargo relembrou uma das principais ações do início de seu mandato: a destinação de emendas parlamentares para a aquisição de veículos destinados às APAEs de Rondônia.

Ao todo, foram entregues 38 veículos zero quilômetro, adaptados, contemplando unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o estado. O investimento foi de aproximadamente R$ 4.3 milhões.

Durante a entrevista, o parlamentar destacou que a iniciativa surgiu a partir de sua vivência pessoal como pai atípico e da necessidade observada no atendimento às famílias.

“Por ser pai atípico e viver essa realidade dentro do estado, peguei as minhas emendas do primeiro ano, cerca de R$ 4.3 milhões, e destinei todas para as APAEs. Com esse valor foram adquiridos 38 veículos de sete lugares, adaptados”, afirmou.

Segundo o deputado, um dos principais desafios enfrentados pelas famílias atendidas era o deslocamento até as unidades, especialmente em regiões mais afastadas.

“As APAEs prestam um serviço maravilhoso, mas muitas famílias não tinham como levar seus filhos para as terapias. Hoje, os veículos estão indo até as casas, buscando essas crianças e garantindo o atendimento”, disse.

Camargo também afirmou que acompanha a utilização dos veículos pelas instituições. “Faço questão de visitar, ver se os veículos estão sendo usados corretamente, se estão atendendo as crianças, levando e trazendo para as terapias”, declarou.

Além da destinação dos veículos, o parlamentar citou outras iniciativas voltadas às pessoas com deficiência, como a criação de espaços de acessibilidade em eventos realizados com recursos públicos e medidas que garantem maior inclusão em ambientes como cinemas.

“Isso é apenas uma gota de tudo aquilo que eu já fiz pelas pessoas com deficiência, uma realidade que eu vivo dentro da minha própria casa”, concluiu.