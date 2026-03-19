Deputada Rosangela Donadon solicita redutor de velocidade para garantir segurança em comunidade de Urupá

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com solicitação ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), pedindo a implantação urgente de um redutor de velocidade (quebra-molas) na RO-473, km 043, em frente à igreja da comunidade Santa Brígida, no município de Urupá.

A demanda foi levada à parlamentar pelo professor Luciano, representante da deputada em Urupá (leia a indicação na íntegra no final da matéria).

A iniciativa reforça o compromisso da deputada com a segurança da população, especialmente em áreas de grande circulação. O pedido atende uma demanda antiga dos moradores da região, que enfrentam riscos constantes devido ao intenso fluxo de veículos no trecho.

De acordo com a justificativa, o local está situado próximo ao topo de um morro, o que reduz a visibilidade dos condutores e aumenta significativamente o risco de acidentes. A situação se agrava durante eventos religiosos, quando há grande movimentação de pedestres, incluindo crianças, idosos e famílias de comunidades vizinhas.

Outro ponto destacado é que pelo menos cinco comunidades utilizam o trecho, intensificando o tráfego e a necessidade de medidas preventivas. A instalação do redutor de velocidade contribuirá diretamente para a redução de acidentes e para a proteção da vida dos moradores e frequentadores da igreja.

A deputada agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela atenção às demandas apresentadas e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para garantir mais segurança e qualidade de vida à população de Rondônia, destacando a importância da parceria com lideranças locais na construção de soluções para a comunidade.