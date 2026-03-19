Eyder Brasil levará mais de 8 mil atendimentos odontológicos ao Residencial Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil destinou emenda parlamentar para viabilizar uma ação de atendimento odontológico no Residencial Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho. A iniciativa será realizada em parceria com o Centro Integrado de Odontologia, Medicina, Ensino e Pesquisa de Rondônia (CIOMEP-RO), que disponibilizará um consultório odontológico móvel para realizar mais de 8 mil procedimentos odontológicos à população. Precisamos mudar esse primeiro paragrafo.. e colocar que no morar melhor tem cerca de 2500 moradores

A ação irá atender crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência (PcDs), oferecendo serviços de prevenção e tratamento odontológico, como profilaxia (limpeza), aplicação tópica de flúor, ações preventivas, radiografias e tratamento de canal, entre outros procedimentos.

“Dados apontam que as ações públicas de odontologia ainda não alcançam 15% da população da capital, o que evidencia uma grande demanda reprimida. A ideia é levar o atendimento até essas pessoas, facilitando o acesso e cuidando da saúde bucal da comunidade. Muitas famílias aguardam meses por um tratamento, e ações como essa ajudam a diminuir essa demanda”, afirmou Eyder Brasil.