VÍDEO: colisão entre carro e moto mobiliza moradores no bairro Cidade Verde 4, em Vilhena

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de terça-feira (17), no cruzamento da Rua 103-24, no bairro Cidade Verde 4, em Vilhena.

A colisão, que envolveu um carro de passeio e uma motocicleta, atraiu a atenção de diversos moradores da localidade, que saíram de suas residências para prestar auxílio aos envolvidos.

De acordo com informações apuradas no local, o impacto foi do tipo transversal. Mesmo após a queda, o homem teria se levantado, subido novamente no veículo e deixado o local por conta própria antes da chegada das autoridades policiais.

O automóvel apresentou danos visíveis na lateral, enquanto a motocicleta chegou a ficar caída na via logo após a batida. Apesar da gravidade aparente do impacto, nenhuma equipe de resgate ou emergência (como o Corpo de Bombeiros ou SAMU) foi acionada para o local.