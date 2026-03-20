Clínica especializada em tratamento de coluna sem cirurgia atende pacientes em Vilhena

A crescente busca por tratamentos menos invasivos para problemas na coluna tem impulsionado a atuação de clínicas especializadas em todo o país.

Na Doutor Hérnia, pacientes encontram uma proposta baseada em reabilitação sem cirurgia, com foco na causa das dores e acompanhamento integral ao longo de todo o processo terapêutico.

Localizada na região central de Vilhena, a unidade atende pessoas com diferentes patologias da coluna, como hérnia de disco cervical e lombar, dores no nervo ciático, escoliose, entre outras alterações posturais. O atendimento é realizado por fisioterapeutas especializados, responsáveis por conduzir todas as etapas do tratamento, desde a avaliação inicial até a reabilitação completa.

Segundo a clínica, o diferencial está na abordagem adotada. Antes de iniciar o tratamento, os pacientes passam por uma avaliação detalhada e individualizada, que inclui análise de exames de imagem, histórico clínico e testes funcionais, com o objetivo de identificar a origem do problema e definir a melhor estratégia terapêutica.

O protocolo utilizado é dividido em etapas, que incluem ajuste biomecânico, descompressão discal, fortalecimento muscular e reeducação postural. O objetivo é não apenas proporcionar o alívio imediato da dor, mas também atuar na prevenção de recorrências e na melhora da qualidade de vida do paciente.

De acordo com dados divulgados pela rede, o método apresenta índice de aproximadamente 95,7% de sucesso nos casos atendidos, com reabilitação funcional sem necessidade de cirurgia na maioria dos pacientes. A metodologia também se destaca por não utilizar medicamentos, priorizando recursos terapêuticos baseados na fisioterapia moderna.

A unidade de Vilhena integra uma rede presente em diversos estados brasileiros e também no exterior. A franquia atua há mais de 12 anos no mercado, com sede em Cascavel (PR), e oferece protocolos exclusivos voltados às principais disfunções da coluna vertebral.

Em Rondônia, a marca está presente desde 2023 e é administrada pelas empresárias Karla Simone e Adriana Louro, responsáveis pelas unidades de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Rolim de Moura. A implantação teve início em março de 2023, em Vilhena, com posterior expansão para outras cidades da região.

De acordo com informações da rede, os sócios fundadores são os fisioterapeutas Dr. Laudelino Risso e Dr. André Pêgas, responsáveis pelo desenvolvimento da metodologia aplicada nas unidades. O método reúne técnicas exclusivas no Brasil, baseadas em práticas adotadas por instituições internacionais reconhecidas, como a Harvard Medical School e o Hospital Beth Israel.

Ainda segundo a franquia, mais de 180 mil pessoas já foram tratadas desde a sua fundação. Atualmente, a rede conta com mais de 300 unidades no Brasil e no exterior, incluindo países como Estados Unidos e Paraguai, reunindo centenas de profissionais especializados.

Na cidade de Vilhena, o serviço também atende pacientes de municípios vizinhos do Cone Sul de Rondônia, ampliando o acesso a tratamentos especializados na região. Em balanços divulgados anteriormente, a unidade já realizou milhares de atendimentos desde sua implantação.

Especialistas apontam que nem todos os casos de hérnia de disco exigem cirurgia, sendo possível, em muitos quadros, alcançar melhora significativa por meio de fisioterapia especializada, acompanhamento contínuo e mudanças no estilo de vida.

Nesse contexto, clínicas como a unidade de Vilhena se apresentam como alternativa para pacientes que buscam reduzir dores, recuperar a mobilidade e retomar atividades do dia a dia com mais qualidade de vida.

A clínica está localizada na Avenida Liberdade, 4048, Sala 01 – Centro, em Vilhena, uma das principais vias da cidade, facilitando o acesso da população. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio pelos telefones (69) 2101-3036 ou pelo WhatsApp (69) 99253-3311.