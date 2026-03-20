Deputada Dra. Taíssa Sousa visita obra do Estádio João Saldanha e reforça compromisso com o esporte em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa acompanhou de perto o andamento das obras do Estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento do esporte e com a melhoria dos espaços de lazer para a população.

Durante a visita, Dra. Taíssa destacou a importância da obra para o município, ressaltando que o estádio será um espaço fundamental para incentivar a prática esportiva, promover saúde e oferecer mais qualidade de vida para crianças, jovens e famílias da região.

O projeto conta com a união de esforços e investimentos importantes, sendo R$ 1,5 milhão destinados por emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho e mais R$ 500 mil por meio de emenda da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa. A iniciativa representa um grande avanço para Guajará-Mirim, garantindo mais estrutura para o esporte e o lazer da comunidade.

Ao acompanhar a execução dos trabalhos, Dra. Taíssa reforçou que seguirá fiscalizando e monitorando cada etapa da obra, para que o recurso público seja aplicado com responsabilidade e o estádio seja entregue à população com a qualidade esperada.

“A nossa missão é acompanhar de perto, cobrar, fiscalizar e garantir que essa obra avance, porque investir em esporte também é investir em saúde, cidadania e oportunidades para a nossa população”, destaca a parlamentar.

A visita demonstra o compromisso do mandato com ações concretas que impactam diretamente a vida das pessoas, fortalecendo políticas públicas voltadas ao bem-estar social e ao desenvolvimento da cidade.

Dra. Taíssa segue atuando para que obras importantes como essa saiam do papel e se tornem realidade, porque, como a parlamentar sempre destaca, “é o recurso do povo, voltando para o povo.”