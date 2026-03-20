Deputada federal Cristiane Lopes destina recurso histórico que fortalece a cafeicultura e transforma a vida de produtores em RO

Com investimento de R$1,5 milhão, que inclui a entrega de veículo para apoio técnico, iniciativa fortalece o Centro de Excelência do Café em Cacoal e amplia o atendimento aos produtores rurais.

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) segue avançando com ações concretas em prol do fortalecimento da agricultura em Rondônia. Em mais uma entrega significativa, a parlamentar entregou uma caminhonete que será utilizada pela equipe do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, beneficiando diretamente os produtores de café atendidos pelo Centro de Excelência do Café.

O veículo será essencial para dar suporte às atividades técnicas realizadas nas propriedades rurais, como visitas de campo, análises de solo e orientações especializadas, contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade do café produzido na região.

“É uma grande satisfação poder contribuir com o fortalecimento da nossa cafeicultura, que é motivo de orgulho para Rondônia. Essa caminhonete vai garantir mais agilidade e eficiência no atendimento aos produtores, levando conhecimento e tecnologia diretamente ao campo. Esse resultado é fruto de uma parceria importante com o deputado estadual Cirone Deiró e a vereadora Nice Condaque, sempre pensando no desenvolvimento da nossa gente”, destacou a deputada Cristiane Lopes.

O diretor do IFRO Campus Cacoal, Adilson Miranda, ressaltou a importância do investimento para o trabalho técnico desenvolvido junto aos produtores.“Esse veículo chega em um momento estratégico e vai fazer toda a diferença no dia a dia da nossa equipe. Com mais mobilidade, conseguiremos ampliar o alcance das ações, intensificar o acompanhamento nas propriedades e oferecer um suporte ainda mais qualificado aos produtores de café da região”, afirmou.

A vereadora Nice Condaque também celebrou a conquista e reforçou o compromisso da deputada com resultados concretos.“A deputada Cristiane Lopes tem um mandato que se destaca pela seriedade e pelo compromisso com a população. Ela não fica apenas nas palavras, ela entrega resultados. Essa conquista representa mais oportunidades para os produtores e mais desenvolvimento para Cacoal e toda a região”, declarou.

A deputada federal destinou um investimento histórico de R$ 1,5 milhão para a implantação do Centro de Excelência do Café no município de Cacoal, recurso que inclui a entrega de veículo para apoio técnico às equipes do IFRO.

O Centro de Excelência do Café integra um conjunto de ações estratégicas do mandato de Cristiane Lopes, que tem priorizado o apoio à agricultura familiar, o incentivo à produção rural e a geração de oportunidades no campo, promovendo desenvolvimento econômico e social em diversas regiões do estado.

Ao final, a deputada reforçou seu compromisso com o setor produtivo e com a população rondoniense.“Nosso mandato é pautado por trabalho, compromisso e resultados. Seguiremos investindo na agricultura, valorizando nossos produtores e garantindo que iniciativas como essa cheguem na ponta, melhorando a vida de quem vive e produz no campo. Rondônia pode contar com o nosso empenho para continuar crescendo e se destacando cada vez mais”, concluiu Cristiane Lopes.