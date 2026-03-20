PC prende homem investigado por crime de estupro em Vilhena

No final da tarde desta sexta-feira (20), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, cumpriu um mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de estupro.

A ação contou com o apoio operacional de policiais da Delegacia de Homicídios.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido após o investigado e a vítima saírem juntos de uma festa.

Assim que os fatos foram comunicados, a Polícia Civil instaurou um procedimento investigativo, colhendo depoimentos e realizando diligências para o completo esclarecimento da ocorrência.

Com base nos elementos de prova reunidos durante o inquérito, a autoridade policial representou pela prisão do suspeito ao Poder Judiciário. A medida foi deferida e o mandado devidamente cumprido na data de hoje.

A Polícia Civil ressaltou que a ação demonstra o compromisso das forças de segurança de Rondônia com a apuração qualificada de crimes graves, especialmente aqueles que atentam contra a dignidade sexual.

A instituição reforça a importância de que vítimas de violência sexual procurem imediatamente os órgãos de segurança e justiça em Vilhena para que as providências legais sejam adotadas e o acolhimento seja assegurado.