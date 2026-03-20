Sílvia Cristina assegura emenda de R$ 1 milhão para produtores do distrito de Palmeiras em Nova Mamoré

A deputada federal Sílvia Cristina assegurou emenda de cerca de R$ 1 milhão para a Associação dos Produtores Rurais de Palmeiras (Asprop), localizada na Linha 20, no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré. A entidade organiza a tradicional Festa do Leite e o recurso vai ser utilizado para a aquisição de máquinas e implementos para apoiar a produção no campo.

“É uma região de muita produção leiteira e temos sempre colocado nosso mandato à disposição, para contribuir com o incremento da atividade, que garante renda para muitas famílias. Todos os anos apoio e participo da Festa do Leite, que é uma celebração do trabalho da comunidade”, disse a deputada, que já garantiu investimento para a construção do barracão que sedia o evento, uma estrutura metálica de 640 metros.

Joselito Santos, o Tamaninho, presidente da Asprop, informou que a equipe do Ifro esteve na Associação para alinhar o investimento. O recurso é destinado através do Projeto Cidadania Plena do Ifro, numa parceria do mandato da parlamentar com a instituição.

“Estamos definindo onde iremos aplicar melhor esse recurso, conversando com os associados, com a comunidade e definindo o melhor caminho. É um recurso importante, pois vai assegurar muitos benefícios que irão ajudar todos os produtores da nossa região”, explicou Tamaninho.

A Asprop deverá investir na aquisição de drone agrícola, ensiladeira de duas linhas, um caminhão ¾, carroceria, barracão fechado para a fábrica de ração e outros benefícios.