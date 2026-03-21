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sábado, 21 de março de 2026.

Eyder Brasil reúne mais de 1300 pessoas em encontro de prestação de contas do mandato em Porto Velho

Evento contou com a presença do governador Coronel Marcos Rocha e destacou ações nas áreas de segurança, esporte e cidadania
Imagem: Divulgação

O deputado estadual Eyder Brasil reuniu mais de 1300 pessoas em um encontro de prestação de contas do mandato realizado em Porto Velho.

O evento apresentou resultados das ações desenvolvidas projetos e iniciativas voltadas para áreas como segurança pública, esporte, educação e cidadania.

O encontro contou com a presença do governador Coronel Marcos Rocha, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo parlamentar e ressaltou a parceria entre o Governo do Estado e o mandato de Eyder Brasil em iniciativas voltadas para o desenvolvimento de Rondônia.

Durante a reunião, o parlamentar destacou programas como Cidadania no Bairro que já atendeu mais de 5000 famílias da capital com serviços sociais, apoio a eventos esportivos, políticas públicas de segurança e iniciativas educacionais.

“Nosso mandato busca estar perto das pessoas, ouvindo demandas e transformando essas necessidades em ações concretas. Esse encontro mostra que quando há união e trabalho sério, conseguimos avançar em várias áreas importantes para a população”, afirmou.

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