Evento “Elas Por Elas” reúne mais de 100 mulheres e fortalece debate sobre participação feminina na política em Porto Velho

O evento “Elas Por Elas”, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas, foi marcado por ampla participação e debates relevantes na tarde e noite deste sábado (21), na sede do Progressistas em Porto Velho.

A iniciativa reuniu mais de 100 mulheres, que participaram de atividades e discussões voltadas ao fortalecimento da presença feminina na política e nos espaços de tomada de decisão, tanto nos partidos quanto na sociedade.

Durante o encontro, a presidente estadual do Progressistas e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, destacou os avanços conquistados pelas mulheres ao longo dos anos, mas chamou atenção para a ainda limitada participação feminina na política institucional.

Segundo ela, embora as mulheres representem a maioria do eleitorado brasileiro e tenham ampliado sua presença em diversos setores da sociedade, ainda há resistência na ocupação de cargos políticos. Sílvia ressaltou que, mesmo com a legislação que garante a reserva de um terço das candidaturas proporcionais para mulheres, a representatividade feminina segue abaixo do ideal.

A presidente do PP Mulher em Porto Velho, Rayane do Agro, também enfatizou o papel das mulheres e sua capacidade de atuação em múltiplas funções. Para ela, encontros como o “Elas Por Elas” são fundamentais para estimular o engajamento político feminino e incentivar novas lideranças.

Rayane destacou ainda que as mulheres possuem sensibilidade e compromisso com a qualidade em suas ações, características que contribuem significativamente para o exercício de funções públicas.

A professora e pré-candidata Agna Souza reforçou a importância de ampliar o protagonismo feminino como forma de construir uma sociedade mais justa e representativa. Em sua avaliação, o aumento da presença de mulheres na política não significa a exclusão dos homens, mas sim a ocupação de espaços que também pertencem às mulheres por direito.

O evento foi encerrado com a avaliação positiva das participantes, que destacaram a importância de iniciativas que promovam o debate, a conscientização e o fortalecimento da participação feminina na vida política e social.