Laerte Gomes homenageia servidores do DER-RO e entrega Título de Cidadão Honorário ao coronel Eder Fernandes

Mesa diretiva da solenidade (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A homenagem reconhece o comprometimento, a responsabilidade e o elevado padrão técnico dos servidores que atuam como analistas e fiscais de convênios, profissionais que têm contribuído de forma significativa para a eficiência das atividades desenvolvidas pelo DER-RO e, consequentemente, para o avanço da infraestrutura em todo o estado.

A mesa diretora da solenidade foi presidida pelo deputado Laerte Gomes e contou com a presença do subdefensor público-geral do Estado, Diego César dos Santos, do diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, e da diretora executiva da autarquia, Eliza Elis Henz.

Ao abrir oficialmente a sessão, o parlamentar cumprimentou autoridades, servidores e familiares, destacando a honra de conceder o Título de Cidadão Honorário ao Cel. Eder, reconhecendo-o como “rondoniense de fato e de direito”. Em sua fala, também enalteceu o papel fundamental dos servidores do DER-RO.

Público presente durante a cerimônia (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Segundo o deputado, “Sem o DER, Rondônia não seria o que é hoje, um estado forte, pujante, com vocação para o setor produtivo. Sem estrada, sem condições de escoamento, nada acontece. O DER tem esse papel fundamental. É uma honra muito grande ser o proponente dessas homenagens, que são mais do que merecidas”, afirmou.

A diretora executiva do DER-RO, Eliza Elis Henz, destacou a evolução dos trabalhos realizados pela autarquia, especialmente na área de convênios. Ela ressaltou que os resultados positivos são fruto de um esforço coletivo. “Vivemos um cenário de crescente evolução, resultado de um trabalho conjunto, desde a parte administrativa até a execução. Mesmo com um grande volume de convênios e processos, o empenho de cada servidor merece ser reconhecido. É um privilégio estar à frente de uma equipe tão comprometida”, pontuou.

Outorga de voto de louvor a 48 servidores do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O subdefensor público-geral do estado, Diego César dos Santos, também destacou a importância das homenagens, enfatizando o reconhecimento ao trabalho técnico desenvolvido pelos servidores. “São profissionais que, muitas vezes de forma silenciosa, contribuem diretamente para o desenvolvimento de Rondônia. A homenagem é justa e merecida”, afirmou, ao parabenizar também o Cel. Eder pela honraria recebida.

Em seguida, o deputado Laerte Gomes dirigiu palavras ao homenageado, Cel. Eder, ressaltando sua trajetória, dedicação e perfil de liderança. O parlamentar destacou características como humildade, resiliência e capacidade de diálogo, além de reconhecer os desafios enfrentados na gestão de uma das áreas mais importantes do Estado.

“Hoje Rondônia reconhece sua história e sua dedicação. Esse título é a maior honraria que um cidadão não nascido aqui pode receber. E ele vem acompanhado de uma grande responsabilidade, que tenho certeza que o senhor continuará honrando com seu trabalho”, destacou.

Parlamentar entregou honrarias aos servidores do DER (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Após a entrega das homenagens, a gerente de Convênios do DER-RO, Thaís Thomazzoni, falou em nome dos servidores agraciados. Ela destacou os desafios e conquistas da equipe ao longo dos últimos anos. “Tem sido uma jornada de muito aprendizado e evolução. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo. Nosso compromisso é fazer com que os resultados cheguem aos municípios, que são quem realmente importa”, afirmou.

A coordenadora de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras (CPPOO), Léia Carolina Lisowski, também fez uso da palavra e ressaltou a importância do reconhecimento ao trabalho técnico desenvolvido pelas equipes, especialmente aquelas que atuam diretamente na execução das obras.

Representando o setor de convênios, a servidora Milena destacou a importância do trabalho desenvolvido junto aos municípios. “Nos sentimos gratos por contribuir com quem está na ponta. Trabalhamos com responsabilidade para garantir que as obras sejam bem executadas e atendam a população com qualidade”, disse.

Eder Fernandes recebe certificado (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Encerrando os pronunciamentos, o diretor-geral do DER-RO, Cel. PM Eder Fernandes, fez uso da palavra e iniciou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar à frente da autarquia, considerada por ele uma das mais importantes do estado. Também agradeceu ao governador, coronel Marcos Rocha, pela confiança depositada desde 2019, quando assumiu a missão de conduzir o departamento.

O homenageado fez questão de destacar o papel do deputado Laerte Gomes como parceiro do DER-RO, ressaltando sua atuação constante na busca por melhorias e investimentos para o Estado. “É um deputado que cobra, que acompanha, que está sempre presente, buscando garantir que o serviço chegue na ponta, seja o asfalto, as estradas ou os equipamentos. Um grande parceiro do DER”, afirmou.

Ao comentar sobre a homenagem concedida aos 48 servidores, o Cel. Eder destacou a sensibilidade do parlamentar em reconhecer o trabalho técnico desenvolvido dentro da autarquia. Segundo ele, o Voto de Louvor representa um marco na trajetória dos profissionais homenageados. “Esse reconhecimento é algo que eles vão guardar para a vida inteira. São servidores comprometidos, dedicados, qualificados, que fazem a diferença no dia a dia de um órgão que enfrenta desafios enormes”, pontuou.

Servidores do DER são homenageados pela Assembleia de Rondônia (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O diretor também fez questão de agradecer nominalmente sua equipe de trabalho, destacando a importância de cada setor para o funcionamento do DER-RO. Ele enfatizou que conduzir uma autarquia com a dimensão e a responsabilidade do Departamento exige uma equipe unida e altamente capacitada. “O DER é um grande desafio, e só conseguimos avançar porque temos pessoas comprometidas, que vestem a camisa, que entendem a importância do que fazem para o desenvolvimento de Rondônia”, destacou.

Deputado Laerte Gomes foi o proponente da solenidade (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Sobre o Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia, o Cel. Eder afirmou receber a honraria com gratidão e senso de responsabilidade. Ele ressaltou que o reconhecimento não se limita à sua atuação à frente do DER-RO, mas também à sua trajetória como oficial da Polícia Militar.

“Recebo esse título com muita honra. É um reconhecimento pelo trabalho que venho desenvolvendo, mas também por tudo o que já fiz ao longo da minha trajetória em Rondônia. Sou coronel da Polícia Militar e tive a oportunidade de contribuir com o Estado em diferentes funções. Hoje, à frente do DER, sigo com esse mesmo propósito de servir”, declarou.

O diretor-geral reforçou ainda que a missão de contribuir com o desenvolvimento de Rondônia continua. “Nosso trabalho não acabou. O Estado precisa de cada um de nós. E seguimos firmes, com responsabilidade e compromisso, para continuar avançando e levando resultados para a população”, finalizou.

Cerimônia foi realizada no plenário da Casa de Leis (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Ao final da solenidade, o deputado Laerte Gomes reforçou sua satisfação em reconhecer o trabalho dos servidores e do diretor-geral do DER-RO. “Parabéns a todos os homenageados e muito obrigado por tudo o que vocês têm feito pelo desenvolvimento do nosso estado”, concluiu.