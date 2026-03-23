PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Bolsonaro

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma manifestação na qual defende a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agora, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, vai decidir o caso.

A PGR considerou estar demonstrado que o estado de saúde de Bolsonaro demanda atenção constante e atenta, algo que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional, está apto a propiciar.

“Está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”, afirmou o procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

Nesta semana, o hospital particular DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado desde 13 de março, informou ao STF que o ex-presidente não apresenta sinais de infecção generalizada nem de instabilidade e que apresenta melhora progressiva.

Ainda segundo o relatório hospitalar, a situação atual do paciente é de melhora clínica e radiológica da pneumonia, com “estabilidade hemodinâmica”; suspensão do uso de oxigênio; diminuição da sensação de falta de ar; estabilização dos biomarcadores inflamatórios; e diminuição do quadro de cansaço.

Entretanto, Bolsonaro continua a fazer por tratamento com antibióticos e deve permanecer sob monitoramento clínico por período de sete a 14 dias.