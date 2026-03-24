Ação da PM desmonta esquema de tráfico e prende quatro em Vilhena

Uma ação da Polícia Militar de Rondônia, por meio do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), resultou na prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas e na desarticulação de dois pontos de venda de entorpecentes, na noite de segunda-feira (23), em Vilhena.

A ocorrência teve início por volta das 18h, após informações indicarem que um imóvel localizado na Rua 102-02, no bairro Moisés de Freitas, estaria sendo utilizado para a comercialização de drogas. Durante averiguação, os policiais visualizaram um veículo deixando o endereço suspeito, o que motivou a abordagem.

O automóvel foi interceptado e, durante busca, foram localizados aproximadamente 19 gramas de maconha. Os ocupantes, de 23 e 25 anos, foram abordados e, ao serem questionados, um deles informou ter adquirido o entorpecente no local monitorado, apontando o possível responsável pela venda.

Diante das informações, a guarnição seguiu até o imóvel, onde realizou a abordagem do suspeito. No local, foram encontrados cerca de 90 gramas de maconha, além de embalagens plásticas, uma faca com vestígios da droga e uma balança de precisão, indicando o fracionamento para comercialização. Também foram apreendidos R$ 200 em espécie e uma munição de calibre .22.

O suspeito confirmou que adquiria entorpecentes para revenda, relatando que comprava porções maiores e realizava a venda fracionada.

Na sequência, a equipe policial se deslocou até outro endereço, onde abordou mais um suspeito, de 24 anos. Durante buscas na residência, foram apreendidos aproximadamente 1,279 kg de maconha, 36 gramas de substância análoga à cocaína, 14 gramas de skank e 7 gramas de comprimidos de ecstasy. Também foram localizadas duas balanças de precisão, quatro aparelhos celulares do tipo iPhone, um smartwatch e objetos sem comprovação de origem.

O suspeito relatou que utilizava os aparelhos para realizar transações financeiras relacionadas ao tráfico, inclusive por meio de transferências via PIX.

Diante dos fatos, todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

A ocorrência evidenciou a existência de uma cadeia de fornecimento e distribuição de drogas, desmantelada pela ação da Polícia Militar.