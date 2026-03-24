Aumento de casos de gripe reforça proposta do vereador Eliton Costa para criação de PA em Vilhena

O aumento de casos de síndromes gripais, viroses e doenças respiratórias em Vilhena tem elevado a demanda por atendimentos médicos, especialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Diante desse cenário, ganha destaque a proposta apresentada pelo vereador Eliton Costa para a criação de uma unidade de Pronto Atendimento (PA) no município.

A indicação do parlamentar, no entanto, não é recente. A proposta já havia sido apresentada anteriormente, demonstrando que a preocupação do vereador com a organização da rede de saúde municipal é anterior ao atual aumento de casos respiratórios.

A iniciativa prevê a implantação de uma PA voltada ao atendimento de pacientes classificados como azul e verde no Protocolo de Manchester, considerados de menor gravidade. A medida tem como objetivo direcionar esse público para uma unidade específica, reduzindo a sobrecarga da UPA, que é destinada a atendimentos de urgência e emergência.

De acordo com a proposta, a nova unidade poderia ser instalada na antiga UBS São Luís, localizada na Avenida Capitão Castro, na região central da cidade, ao lado do Corpo de Bombeiros. O espaço já existente é apontado como uma alternativa viável, com possibilidade de implantação a custos reduzidos.

O tema volta a ganhar relevância em meio ao aumento recente da procura por atendimentos de saúde, período em que há maior incidência de doenças respiratórias. A alta demanda tem impactado o fluxo de pacientes na UPA, com crescimento significativo no número de atendimentos.

Nesse contexto, a proposta de criação de uma PA apresentada pelo vereador Eliton Costa passa a ser novamente discutida como alternativa para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde em Vilhena.