Deputada federal Cristiane Lopes amplia políticas públicas para mães atípicas em Porto Velho

O Projeto PCD + Mães atípicas fortalece a autonomia feminina, promove inclusão social e devolve dignidade a mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado dos filhos.

Em uma cerimônia marcada por emoção, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) participou da certificação das alunas do projeto PCD+ Mães Atípicas, realizada em Porto Velho (RO).

A solenidade ocorreu no auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Zona Norte, reunindo dezenas de mães que concluíram formações nas áreas de Massagem Terapêutica, Manicure e Pedicure, Estética Facial, Maquiagem e Design de Sobrancelhas. As qualificações representam uma nova perspectiva de geração de renda e independência financeira para essas mulheres.

O projeto é viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada Cristiane Lopes, em parceria com o IFRO, consolidando uma política pública voltada à inclusão produtiva e ao fortalecimento de famílias atípicas.

Durante o evento, a parlamentar destacou que o projeto vai além da capacitação técnica.

“Não estamos apenas entregando certificados, estamos reconhecendo histórias de luta, de renúncia e de amor incondicional. Cada uma dessas mulheres carrega uma trajetória marcada por desafios, mas também por coragem. Nosso compromisso é continuar criando oportunidades reais para que elas conquistem independência, dignidade e qualidade de vida”, afirmou.

O diretor-geral do IFRO – Campus Porto Velho Zona Norte, Jeferson Cardoso da Silva, também enfatizou a relevância social da ação.“Esse projeto tem um valor que ultrapassa a formação profissional. Ele acolhe, fortalece vínculos e devolve a confiança a mulheres que, muitas vezes, foram invisibilizadas. É uma iniciativa que impacta diretamente famílias inteiras e promove transformação social verdadeira”, destacou.

Visivelmente emocionada, Cristiane Lopes encerrou sua participação reforçando sua missão de ampliar políticas públicas voltadas às mães atípicas.“Cuidar de quem cuida é uma das maiores responsabilidades que podemos assumir. Essas mulheres são exemplos de força e amor. Seguiremos trabalhando para garantir mais oportunidades, mais respeito e mais dignidade, porque quando apoiamos uma mãe, transformamos toda uma realidade”, concluiu.