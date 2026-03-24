Ezequiel Neiva acompanha início das obras de recapeamento de 10 km de ruas com asfalto usinado em Cerejeiras

O município de Cerejeiras vive um novo momento de transformação em sua infraestrutura urbana. Entre os avanços está o recapeamento de 10 quilômetros de ruas com asfalto usinado, garantindo mais qualidade nas vias, segurança no trânsito e uma cidade cada vez mais bonita e organizada.

Para a execução da obra, estão sendo investidos mais de R$ 6 milhões, sendo R$ 4 milhões provenientes de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, somados à contrapartida da Prefeitura, que ultrapassa R$ 2 milhões.

No último final de semana, o deputado Ezequiel Neiva acompanhou o início das obras ao lado do prefeito Sinésio José, do vice-prefeito Valdir Carlos e dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Zeca Rolista, Marcão da Rádio e Valmir Joaquim. Os trabalhos começaram pela Avenida Integração Nacional, uma das principais vias da região central, onde se concentra grande parte do comércio local.

Durante a visita, o prefeito Sinésio destacou a parceria e o volume de recursos destinados ao município. “O deputado Ezequiel Neiva sempre foi um grande parceiro de Cerejeiras, presente nas principais ações e investimentos que ajudam a desenvolver nossa cidade”, afirmou.

O deputado também ressaltou a qualidade do serviço executado, com pavimentação de quatro centímetros de massa asfáltica. “Este é um momento histórico para Cerejeiras. Destinamos R$ 4 milhões para esse projeto, mas nada disso seria possível sem a parceria com a Prefeitura e o apoio dos vereadores. Em breve, também será iniciada a pintura e a sinalização das vias recuperadas”, destacou.

Recapeamento é realizado com asfalto usinado, garantido maior tempo de vida do pavimento (Foto: Nilson Nascimento | Jornalista)

Mais investimentos a caminho

Além desse projeto, o município será contemplado nos próximos dias com mais 10 quilômetros de recapeamento por meio da aplicação de microrrevestimento, técnica que aumenta a durabilidade do asfalto já existente.

Serão investidos aproximadamente R$ 2 milhões nessa nova etapa, garantindo mais qualidade e vida útil às vias que já apresentam desgaste.