homem é preso após ameaçar matar ex-companheira e namorado em Vilhena

A Polícia Militar de Rondônia prendeu um homem de 26 anos após ele ameaçar de morte a ex-companheira e o atual namorado dela, na manhã de sábado (21), em Vilhena.

O atual companheiro da vítima relatou aos policiais que a mulher vinha sendo ameaçada pelo ex-marido e indicou o endereço onde ela aguardava a chegada da guarnição.

Diante das informações, os militares se deslocaram até a rua 811, no bairro Alto Alegre, onde localizaram a vítima.

Em contato com a mulher, identificada pelas iniciais C.C.I., ela informou que está separada do suspeito, identificado como L.H.F.C. Antes da separação, ambos residiam no município de Cabixi, mas ela se mudou para Vilhena após o término do relacionamento.

Segundo a vítima, durante o período de separação, recebeu uma ligação telefônica do ex-companheiro, que teria feito ameaças afirmando que iria “acertar as contas” pelo fato de ela estar em um novo relacionamento. Ainda conforme relato, o suspeito disse que mataria tanto o atual namorado quanto a própria vítima.

Diante da situação, os policiais localizaram o suspeito e deram voz de prisão. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a vítima, para as providências cabíveis.