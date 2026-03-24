PC conclui investigação sobre homicídio ligado a disputa entre facções em Vilhena

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, concluiu as investigações sobre o homicídio que vitimou André Ferreira de Sousa, conhecido como “André Brinquedo”, ocorrido em março de 2024.

Como resultado do trabalho investigativo, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra os envolvidos, que já se encontravam custodiados por outros crimes e permanecem agora à disposição da Justiça também por este homicídio.

De acordo com as apurações constantes no Inquérito Policial nº 3612/2024/DERCCV/RO, o crime aconteceu no dia 12 de março de 2024, por volta das 13h59, na Travessa 834, bairro Alto Alegre, em Vilhena. Na ocasião, a vítima estava em sua residência, na companhia da esposa e de um sobrinho, quando foi chamada ao portão após um veículo estacionar em frente ao imóvel.

Ao se aproximar, foi surpreendida por um indivíduo encapuzado, que efetuou o primeiro disparo. Mesmo tentando fugir para a lateral da casa, a vítima foi alcançada e atingida por vários disparos, não resistindo aos ferimentos.

Durante a ação criminosa, um animal de estimação da família também foi atingido e morreu no local, evidenciando a violência empregada no crime.

Na sequência, o autor dos disparos fugiu em um automóvel, identificado como um Chevrolet Corsa Hatch branco, conduzido por um comparsa.

As investigações apontaram que o homicídio foi motivado por disputa entre facções criminosas rivais. Ao longo dos trabalhos, a equipe da DERCCV realizou diversas diligências e reuniu provas técnicas, científicas e testemunhais que permitiram a completa elucidação do caso.

Segundo apurado, um dos investigados exercia função de liderança na organização criminosa e teria autorizado a execução da vítima, em razão de conflitos relacionados ao domínio territorial e ao tráfico de drogas na região. Outros dois suspeitos foram identificados como executor dos disparos e motorista do veículo utilizado na fuga.

Um elemento importante para a elucidação do crime ocorreu nove dias após o homicídio, quando uma pistola calibre 9mm foi apreendida com um dos envolvidos. Exame pericial confirmou que a arma foi utilizada na execução.

Diante do conjunto de provas, a Polícia Civil representou pelas prisões preventivas, que foram deferidas pelo Poder Judiciário.

A instituição reforçou seu compromisso no combate aos crimes violentos letais intencionais, destacando que segue com ações e investigações para desarticular organizações criminosas atuantes na região.