Polícia Militar intensifica patrulhamento em escolas de Vilhena

A Polícia Militar de Rondônia retomou o patrulhamento ostensivo nas escolas de Vilhena, com o objetivo de reforçar a segurança da comunidade escolar e garantir um ambiente mais seguro para o desenvolvimento das atividades educacionais.

A atuação da Patrulha Escolar ocorre de forma preventiva, com presença constante nas imediações e no interior das unidades de ensino, visando inibir a prática de atos ilícitos e ampliar a sensação de segurança entre alunos, professores e demais profissionais da educação.

O policiamento também contribui para respostas rápidas em situações de risco, proporcionando maior tranquilidade à população.

Além do patrulhamento ostensivo, ações estratégicas estão sendo desenvolvidas para identificar e responsabilizar indivíduos, sejam menores ou adultos, que pratiquem atos infracionais nas dependências ou proximidades das escolas.

A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas à preservação da ordem pública e à proteção do ambiente escolar.

Com a retomada das atividades, a Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da comunidade, atuando de forma preventiva e integrada para assegurar que o espaço escolar permaneça adequado ao ensino e à convivência segura.