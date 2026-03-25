Deputado Delegado Lucas destaca valorização da Polícia Civil após aprovação de projeto na Alero

Em seu discurso no Plenário, o parlamentar ressaltou que a Polícia Civil é hoje uma das instituições de maior credibilidade do Brasil, segundo dados de pesquisas nacionais, como a divulgada no segundo semestre de 2025 pelo Instituto Atlas. No levantamento, mais de 60% dos entrevistados disseram ter confiança no trabalho dos policiais civis.

Para Lucas, esse reconhecimento é resultado direto do trabalho desempenhado pelos profissionais da segurança pública. “A Polícia Civil de Rondônia, com certeza, encabeça esse reconhecimento nacional. Isso não é prêmio, é justiça pelo merecimento que a categoria tem”, afirmou.

O deputado também pontuou que, apesar dos avanços conquistados, ainda há demandas importantes a serem atendidas. No discurso, pontuou de forma categórica que a valorização da categoria precisa continuar avançando, especialmente no que diz respeito à progressão funcional.

“O que nós merecemos vai muito além. Sabemos das dificuldades enfrentadas diariamente pelos policiais e da qualidade do trabalho prestado. Seguiremos lutando para avançar ainda mais”, destacou.

O deputado lembrou que, ao longo de pouco mais de três anos de mandato, diversas conquistas foram alcançadas para a Polícia Civil por meio do diálogo e da articulação institucional. E enfatizou que os resultados foram obtidos sem necessidade de paralisações, mas com respeito, responsabilidade e negociação.

“Conseguimos avanços importantes com diálogo, com respeito e com muito trabalho. São conquistas históricas que valorizam quem está na linha de frente da segurança pública”, disse.

Entre os pontos destacados está a ampliação das oportunidades de progressão na carreira, beneficiando delegados, agentes e demais categorias da Polícia Civil. O parlamentar ressaltou que o novo projeto, aprovado nesta terça-feira, possibilita melhores perspectivas profissionais e salariais para os servidores. O projeto segue agora para sanção do governador.