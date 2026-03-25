Pré-Assembleia 2026 da Sicoob Credisul será online no dia 16 de abril com sorteios de prêmios 

A Pré-Assembleia 2026 da Sicoob Credisul tem data marcada para o dia 16 de abril. Este ano, o encontro com os cooperados das 47 agências da instituição será online, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Sicoob Credisul , às 19h30, no horário de Rondônia. Quem participa acompanha os resultados e as ações da cooperativa, exerce o direito de voto e ainda concorre a R$ 125 mil em prêmios. A confirmação de participação deve ser feita pelo site www.sicoobcredisul.com.br/ cicloassemblear .

O encontro é um espaço de diálogo, transparência e construção coletiva dentro do modelo cooperativista. O principal objetivo é apresentar, de forma clara e acessível, os resultados, mostrando o desempenho geral da Sicoob Credisul e das agências. É o momento em que o cooperado acompanha números, conquistas e entende como a cooperativa evoluiu ao longo do último ano.

O presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra, explica que o formato online foi definido em conjunto com os delegados, levando em conta questões de logística e custos. O modelo já é adotado pela maior parte do Sistema Sicoob. Ele destaca que o engajamento dos cooperados é essencial para fortalecer a gestão e as decisões da instituição.

“A cooperativa é feita por pessoas. Quando o cooperado participa, acompanha os resultados e exerce seu direito de voto, ele contribui diretamente para decisões mais justas, estratégicas e alinhadas com a realidade de quem faz parte do nosso sistema.”

Sorteios de Prêmios

Para participar dos sorteios, é necessário acompanhar a apresentação completa da prestação de contas, votar nas pautas apresentadas e na Eleição de Delegados pelo Super App Sicoob.

Serão sorteados 18 prêmios de R$ 5 mi; 2 de R$ 10 mil; 2 viagens individuais para o Concred 2026, em Goiânia (GO); e 1 viagem para um resort all inclusive com acompanhante.

Eleição de Delegados

A programação da reunião inclui a Eleição de Delegados, que representam os cooperados do seu grupo seccional nas Assembleias Gerais. São eles que levam as demandas dos associados e contribuem nas decisões estratégicas da cooperativa.