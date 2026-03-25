Retomada das obras do teatro marca novo momento para a cultura em Cerejeiras

O projeto do teatro municipal de Cerejeiras, que se arrasta há mais de dez anos marcada por inúmeras paralisações, entra agora em uma nova fase. A retomada dos trabalhos é resultado direto do empenho do prefeito Sinésio José, que priorizou a reestruturação do projeto e a realização de uma nova licitação para garantir a continuidade da obra.

A retomada do projeto foi acompanhada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, reforçando a importância da união de esforços para tirar do papel um projeto aguardado há anos pela população. O reinício da obra conta ainda com o apoio de lideranças do Legislativo municipal, entre elas os vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Zeca Rolista, Marcão da Rádio e Valmir Joaquim, que têm acompanhado de perto o avanço das ações.

Considerado um dos principais investimentos na área cultural do município, o teatro representa mais do que a conclusão de uma obra física. Trata-se de um espaço fundamental para fomentar a cultura, incentivar novos talentos e promover a integração da comunidade por meio da arte.

De acordo com o prefeito Sinésio José, o momento é de avançar com responsabilidade para garantir a entrega definitiva do projeto. “Essa obra ficou parada por muitos anos. Trabalhamos para ajustar o projeto, superar entraves e agora estamos retomando com o compromisso de concluir esse espaço tão esperado pela população”, destacou.

Para o deputado Ezequiel Neiva, a conclusão do teatro fortalecerá não apenas a produção cultural local, mas também contribuirá para a educação e o desenvolvimento econômico de Cerejeiras, atraindo eventos, movimentando o comércio e consolidando o município como referência regional em cultura e entretenimento.