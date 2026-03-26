Batalhão de Trânsito registra aumento de mais de 300% na apreensão de veículos adulterados e recuperados em RO

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) da Polícia Militar de Rondônia vem intensificando as ações de fiscalização e combate aos crimes relacionados a veículos adulterados, roubados e furtados em todo o estado.

O balanço do primeiro trimestre de 2026 apresenta um salto expressivo nas estatísticas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto nos três primeiros meses de 2025 foram registradas 6 apreensões envolvendo adulteração, receptação e recuperação de veículos, no mesmo período de 2026 esse número saltou para 26 ocorrências.

Para o comando do BPTRAN, o aumento demonstra dois fatores importantes: o crescimento dessa modalidade criminosa e o fortalecimento da atuação policial por meio de mais abordagens e prisões. Grande parte dos casos envolve os chamados “veículos clones”, que possuem chassi, motor e placas adulteradas.

ATENÇÃO REDOBRADA: O GOLPE DO PREÇO BAIXO

Muitos cidadãos acabam presos pelo crime de receptação ao adquirirem veículos de forma irregular, atraídos por anúncios enganosos na internet. É comum que os criminosos usem justificativas pessoais para vender o bem por um valor bem abaixo do mercado, tais como:

Doenças na família;

Mudança repentina de cidade;

Dificuldades financeiras urgentes.

Outro ponto que deve gerar desconfiança imediata é quando o vendedor alega que o veículo não está em seu nome (pertenceria a um terceiro ou parente) e promete realizar a transferência em um momento posterior.

Alerta: Consultar apenas a placa do veículo no sistema não garante segurança total. O automóvel pode constar como “regular” nas consultas virtuais, mas ser um clone físico de outro veículo original que está circulando legalmente com o verdadeiro proprietário.

ORIENTAÇÕES DO BPTRAN PARA UMA COMPRA SEGURA

Para não cair em golpes, não perder o dinheiro investido e evitar responder criminalmente, a Polícia Militar orienta:

Vistoria credenciada: Nunca finalize o pagamento sem antes submeter o carro ou a moto a uma vistoria veicular em empresa credenciada pelo Detran;

Transferência imediata: Só realize o pagamento após a confirmação de originalidade e o preenchimento do documento de transferência em cartório;

Locais seguros: Evite marcar encontros para ver o veículo em locais isolados ou suspeitos. Dê preferência a locais públicos, movimentados e, se possível, vá acompanhado.