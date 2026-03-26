Em Vilhena, prefeitura promove a 1ª Feira de Adoção Responsável de Animais; secretário comenta

Incentivando a adoção responsável e buscando um lar seguro para cães e gatos, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), realizará no dia 04 de abril (sábado) a primeira feira de adoção com animais do abrigo municipal. A ação terá início às 16h, na Praça Nossa Senhora Aparecida.

A iniciativa tem como objetivo estimular a adoção consciente e proporcionar uma nova oportunidade para animais que aguardam por um lar. Além disso, estudos apontam que a convivência com animais de estimação traz diversos benefícios à saúde humana, como a redução do estresse e da ansiedade, além de contribuir para o bem-estar emocional e o fortalecimento de vínculos afetivos.

Para aqueles que tiverem interesse em adotar, mas não puderem comparecer à feira, é possível procurar a clínica veterinária Universo Pet, localizada na Avenida Major Amarante, nº 4368, Centro, ou entrar em contato pelo telefone (69) 3322-4711 para agendar uma visita ao canil municipal e conhecer os animais disponíveis.

Ao promover a feira, o município também reforça a importância da guarda responsável, conscientizando a população sobre os cuidados necessários com os animais, desde a alimentação adequada até o acompanhamento veterinário e o compromisso ao longo de toda a vida do pet. Também está prevista a realização de novas ações ao longo do ano, ampliando as oportunidades de adoção e fortalecendo as políticas públicas de proteção animal no município.

Os interessados em adotar durante a feira deverão apresentar documentos pessoais para o preenchimento da ficha de adoção. Todos os animais disponibilizados já estão cadastrados, vacinados e aptos para receber um novo lar, podendo também ser identificados por meio de microchip, garantindo mais segurança e responsabilidade no processo de adoção.

Segundo o secretário da Semma, Alexandre Damasceno, a ação vai além da adoção de animais. “Nosso objetivo é promover a conscientização e mostrar que adotar é um ato de responsabilidade e amor. Cada animal que encontra um lar representa uma vida transformada e uma família que ganha um novo companheiro. Quem adota muda um destino e ganha um amigo para toda a vida”, destacou.