Última semana de matrículas para a 6ª Turma da Polícia Militar Mirim em Vilhena

A Associação Agente Mirim confirmou que esta é a última semana para os interessados garantirem uma vaga na 6ª Turma da Polícia Militar Mirim (PMM) de Vilhena.

O prazo final para as matrículas encerra-se no próximo dia 30 de março, sendo uma oportunidade decisiva para quem deseja integrar um dos projetos sociais mais tradicionais do município.

Com uma trajetória consolidada de três décadas, a Polícia Militar Mirim é referência na formação de crianças e adolescentes. O programa utiliza princípios de disciplina, respeito e cidadania para impactar positivamente o desenvolvimento pessoal e educacional dos alunos, fortalecendo também os vínculos com a família e a comunidade.

Requisitos para participação

As inscrições são totalmente gratuitas, reforçando o caráter social da iniciativa. Para garantir a vaga, o candidato deve preencher os seguintes critérios:

Idade: Ter entre 11 e 15 anos completos até o mês de dezembro;

Educação: Estar regularmente matriculado na rede de ensino;

Autorização: Contar com o apoio e a assinatura dos responsáveis legais.

Estrutura do Projeto

Os jovens selecionados terão acesso a uma estrutura de ensino que mescla atividades educativas, cívicas, físicas e culturais. O ambiente é planejado para oferecer crescimento em um local estruturado e orientado por valores sólidos.

A organização reforça que pais e responsáveis não devem deixar para a última hora, garantindo assim que o jovem não perca o ciclo de formação deste ano.

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