Adolescentes são apreendidos com drogas após tentativa de fuga e perseguição no bairro Alto Alegre em Vilhena

No último fim de semana, a Polícia Militar realizou a apreensão de dois adolescentes no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A ação ocorreu durante um patrulhamento tático nas dependências da “Praça do Mensageiro”, local monitorado pelas autoridades devido a denúncias frequentes de comércio e consumo de substâncias entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao notarem a aproximação da guarnição da Rádio Patrulha, os jovens, já conhecidos no meio policial por passagens anteriores, demonstraram nervosismo acentuado.

Um dos menores iniciou uma fuga, desobedecendo às ordens de parada e percorrendo várias avenidas e ruas do bairro, sendo capturado apenas algumas quadras adiante.

Durante a revista, os policiais encontraram na mochila de um dos adolescentes dois invólucros plásticos contendo uma substância aparentando ser maconha. O jovem alegou ter adquirido o entorpecente em uma praça próxima com um desconhecido.

O segundo adolescente, que permaneceu no local da abordagem inicial, também foi conduzido por estar em companhia do suspeito e apresentar comportamento suspeito.

Devido à natureza do ato infracional e à idade dos envolvidos, a ocorrência contou com o apoio de órgãos de proteção.

A mãe de um dos menores compareceu à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para acompanhar o desfecho do caso e ficou responsável pelos pertences do filho.

Como os responsáveis pelo segundo adolescente não foram localizados de imediato, o Conselho Tutelar foi acionado para prestar auxílio e garantir os direitos constitucionais dos jovens.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”