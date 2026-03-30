Confusão em aniversário termina com mulher presa por agredir marido e menor flagrada com álcool e narguilé em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Embratel, em Vilhena.

O que começou como uma denúncia de agressão entre um casal revelou uma festa com diversas irregularidades, resultando em múltiplas detenções.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela vítima, um homem que apresentava diversas lesões pelo corpo. Ele relatou ter sido agredido pela esposa com socos, chutes e empurrões.

A mulher confirmou as agressões, alegando ter tido um “momento de fúria” após descobrir uma suposta traição. O embate foi tão violento que vizinhos precisaram intervir para conter a agressora e proteger a integridade física do homem.

Além das escoriações na vítima, diversos utensílios domésticos foram destruídos durante a briga, que era acompanhada por som em volume excessivo.

Ao entrarem no imóvel, os policiais flagraram uma adolescente consumindo bebidas alcoólicas e fazendo uso de narguilé em companhia de adultos. Os presentes afirmaram que estavam no local para comemorar um aniversário.

Devido à situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, já que os responsáveis pela menor não foram localizados de imediato.

O clima de tensão continuou na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Um dos detidos durante a ocorrência passou a insultar gravemente a equipe policial com palavras de baixo calão e ameaças, afirmando ser “estudado” e que o militar “iria se ferrar”.

O homem ainda tentou agredir fisicamente um dos policiais, sendo contido com técnicas de imobilização e encaminhado à cela.

A agressora responderá por violência doméstica e lesão corporal. Os demais envolvidos podem responder por fornecer bebida alcoólica a menor e desacato.

Todos os materiais audiovisuais que comprovam a desordem no imóvel foram entregues à autoridade judiciária.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”