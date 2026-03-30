Homem tenta incendiar residência, é agredido por populares e acaba preso no bairro Embratel em Vilhena

Na noite deste domingo (29), uma ocorrência de extrema violência mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na Avenida Florianópolis, no bairro Embratel, em Vilhena.

Um homem foi preso em flagrante após tentar incendiar a própria residência e agredir a esposa.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o conflito começou em um estabelecimento comercial, onde o casal discutiu. Durante o desentendimento, o homem ameaçou: “vou para casa e vou atear fogo em tudo”. A mulher correu para o imóvel e, ao chegar, encontrou o suspeito já queimando objetos da casa.

Ao tentar impedir o incêndio, a vítima iniciou um embate físico com o agressor. O filho da mulher e vizinhos, ao presenciarem a cena, intervieram e passaram a desferir socos e chutes no suspeito para contê-lo. Segundo testemunhas, um dos populares gritava que “ensinaria o homem a respeitar mulher”.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente para controlar as chamas e prestar o atendimento inicial. O suspeito ainda tentou fugir ao avistar os bombeiros, mas foi interceptado e imobilizado por uma guarnição da Rádio Patrulha que chegava ao local.

Devido à intervenção dos populares, o homem apresentava diversos hematomas no rosto, cortes nas mãos e escoriações nas pernas e braços. Mesmo ferido e detido, o indivíduo demonstrou agressividade e passou a proferir insultos e ameaças de morte contra os policiais militares, afirmando que “ajustaria as contas” assim que saísse da prisão.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Ele deve responder pelos crimes de dano (incêndio), violência doméstica e ameaça/desacato contra autoridade pública.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”