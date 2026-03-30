Movimento “Idealistas do Sul” retoma atividades com pautas regionais e discussão de retorno de ex-prefeita em 2028 em Cerejeiras

O grupo Idealistas do Sul realizou, no último domingo, 29, uma reunião na Câmara Municipal de Cerejeiras, marcando a retomada oficial das atividades do movimento na região sul de Rondônia.

O encontro reuniu lideranças políticas de diferentes partidos, com foco no debate de políticas públicas voltadas à população.

Criado no ano 2000, o movimento tem como característica a atuação multipartidária, reunindo representantes de diferentes espectros políticos para discutir temas considerados prioritários, sem vinculação ideológica.

Durante o encontro, foram abordados assuntos como o pedágio da BR-364, cenário eleitoral de 2026 e possível disputa municipal em 2028 com o retorno da ex-prefeita Lisete Marth, gestora que se destacou por um importante legado de obras e ações concretas em Cerejeiras.

Entre os participantes, além de Liseth, estava o ex-prefeito Ayrton Gomes, que tiveram participação no movimento antes de exercer cargos públicos.

Também estiveram presentes a vereadora Irlei, a ex-vereadora de Vilhena Clérida Alves, que participou como pré-candidata a deputada estadual, além do presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no município, Mário Mariol.

Fundadores do movimento, como Ademar José de Souza e Orando Café, também participaram da reunião, que contou com presença de público mesmo sendo realizada durante o período do Domingo de Ramos.

O grupo ficou conhecido na região por mobilizações anteriores, como a campanha que resultou na implantação de uma UTI em Vilhena, após coleta de assinaturas em vários municípios e articulação com lideranças políticas estaduais.