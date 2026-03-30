Mulher é presa por tentativa de estrangulamento contra companheira em Vilhena

A Polícia Militar prendeu uma mulher em flagrante sob a acusação de violência doméstica, no bairro Orleans, em Vilhena.

A ocorrência envolveu um casal homoafetivo e mobilizou moradores da localidade, que intervieram para impedir que a agressão terminasse em tragédia.

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via denúncia anônima relatando uma briga de casal. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima com escoriações visíveis e marcas de arranhões na região do pescoço.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a agressora confessou o crime aos policiais, alegando ter tido um “momento de fúria” após suspeitar de uma traição conjugal.

Durante a discussão, a mulher passou a desferir empurrões e iniciou uma sessão de estrangulamento por asfixia mecânica contra a companheira.

A vítima relatou que temeu por sua vida e que o ataque só foi interrompido graças à ação rápida de vizinhos e terceiros, que ouviram os pedidos de socorro e entraram na residência para conter a agressora. No local, diversos utensílios domésticos foram encontrados danificados devido ao embate.

Diante da agressividade da suspeita e do risco iminente de um novo ataque, a PM deu voz de prisão à mulher. Os policiais destacaram que a intervenção foi necessária para evitar um dano irreparável à integridade física da vítima, configurando o flagrante de violência doméstica.

A agressora foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentada à autoridade judiciária para as devidas providências.

O caso segue sob investigação, e materiais audiovisuais do local foram anexados ao processo para comprovar a materialidade das agressões.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”