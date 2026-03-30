Mulher tenta incendiar residência durante disputa por herança em Vilhena

Na tarde de domingo (29), uma ocorrência de incêndio criminoso mobilizou a Polícia Militar na Rua Ivan Máximo Alves, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Uma mulher foi detida em flagrante após atear fogo no interior de uma residência que é alvo de uma disputa judicial de inventário entre familiares.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada e ao chegar ao local, encontrou a situação parcialmente controlada. O irmão da suspeita relatou que ela invadiu o imóvel portando um recipiente com líquido inflamável devido a desavenças sobre quem deveria residir na casa, que pertencia à falecida mãe de ambos.

A mulher confessou ter despejado combustível sobre os móveis e um colchão. Ela afirmou estar indignada com a presença de um sobrinho no imóvel e o não pagamento de faturas de água e energia. Durante a ação, ela chegou a atingir o próprio irmão com o combustível, ordenando que ele se afastasse antes de riscar o fósforo.

O fogo atingiu um colchão de solteiro e parte do forro da residência. As chamas só não tomaram proporções maiores porque o irmão e outras pessoas presentes agiram rapidamente, utilizando baldes de água para extinguir o foco inicial antes da chegada das autoridades.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os moradores já haviam contido o perigo. Os policiais militares realizaram o registro fotográfico dos danos e constataram que a ação dolosa expôs a risco não apenas os ocupantes do imóvel, mas também as residências vizinhas.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Ela deve responder pelos crimes de incêndio (Art. 250 do Código Penal) e dano qualificado, ficando à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”