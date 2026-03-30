Passageira de ônibus é presa com 10 kg de maconha durante abordagem na rodoviária de Vilhena

Na noite desta segunda-feira (30), a Polícia Militar realizou uma importante apreensão de entorpecentes durante um patrulhamento de rotina no entorno da rodoviária de Vilhena.

Uma mulher foi presa em flagrante transportando 10 tabletes de substância análoga à maconha em um ônibus interestadual.

A ação da guarnição da Rádio Patrulha teve início após o recebimento de uma denúncia anônima informando que uma passageira estaria transportando substâncias ilícitas. Por medo de represálias, o denunciante não se identificou.

Ao interceptar o ônibus, os militares identificaram a suspeita. Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher confessou espontaneamente o crime assim que foi interpelada, indicando que a droga estava guardada em sua bagagem, no compartimento inferior do veículo.

Com o auxílio do motorista, a mala foi retirada e revistada, revelando os 10 tabletes que totalizaram 10 kg do entorpecente.

Aos policiais, a detida revelou detalhes da logística criminosa: ela afirmou que a droga saiu de Manaus (AM) e teria como destino final a cidade de Cuiabá (MT).

Pelo serviço de transporte, ela receberia a quantia de R$ 4 mil. A estrutura da viagem e o volume da carga evidenciam um possível vínculo com organizações criminosas voltadas ao tráfico interestadual.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Ela foi apresentada à autoridade policial para o registro da ocorrência e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”