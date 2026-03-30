Rádio Patrulha desarticula ponto de venda de drogas no bairro Barão do Melgaço II em Vilhena

Na noite desta segunda-feira (30), uma operação da Polícia Militar resultou na desarticulação de um ponto de comercialização de drogas na Rua 8216, no bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena.

A ação teve início após um período de monitoramento da Rádio Patrulha em uma residência suspeita de servir como base para o tráfico de entorpecentes.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares avistaram um veículo branco chegando ao endereço. Um dos ocupantes desembarcou rapidamente, pegou um objeto no imóvel e retornou ao carro, fugindo em alta velocidade sem sequer fechar a porta, dinâmica típica de usuários que adquirem drogas rapidamente.

O veículo foi interceptado na Avenida Perimetral com a Avenida Jô Sato. Durante a revista, foram encontrados cerca de 78 gramas de maconha. Os ocupantes confessaram que haviam acabado de comprar a droga no endereço monitorado pelo valor de R$ 550,00, via Pix, após encomenda por aplicativo de mensagens.

Ao retornar à residência no Barão do Melgaço II, os policiais abordaram o proprietário e outro homem. No interior da casa, a equipe localizou quase 950 gramas de maconha escondidos na geladeira e em armários, organizados de forma a indicar a comercialização habitual.

A esposa do proprietário também foi conduzida à delegacia por evidências de que colaborava com a atividade ilícita, dada a forma como o entorpecente estava armazenado nas áreas comuns da casa.

Durante as buscas no quarto do casal, a PM localizou uma maleta de arma de fogo contendo dois carregadores e 10 munições de calibre 9mm. Além disso, foram apreendidas: duas balanças de precisão, materiais para embalo (papel filme e sacolas) e uma motoneta utilizada para a entrega de drogas (delivery).

Todos os envolvidos, o veículo, a motoneta e o material ilícito foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e as providências da autoridade judiciária.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”