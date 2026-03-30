Três menores aproveitam descuido e fogem de abrigo municipal durante passeio em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de fuga de menores tutelados pelo Abrigo Municipal de Vilhena.

O incidente ocorreu no momento em que as menores participavam de uma atividade externa de lazer.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a supervisora da unidade informou aos policiais que havia levado três menores até uma praça nas proximidades do abrigo para um momento de recreação.

No entanto, em um momento de distração, as menores aproveitaram a oportunidade e fugiram, tomando rumo ignorado.

Assim que percebeu a ausência das menores, a responsável acionou a Polícia Militar. A guarnição colheu as características físicas e as vestimentas das meninas e deu início a patrulhamentos táticos em diversos setores da cidade na tentativa de localizá-las.

O caso foi comunicado às autoridades competentes e ao Conselho Tutelar para que as medidas de busca e proteção sejam mantidas.

A direção da unidade de acolhimento deve apurar as circunstâncias do descuido que permitiu a evasão das menores.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”