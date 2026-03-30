VÍDEO: ex-prefeito destaca potencial do SAAE e diz que Vilhena tem capacidade para abastecer todo Estado de RO

O ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, apresentou uma avaliação sobre o potencial hídrico do município, destacando estudos geológicos que apontam alta capacidade de produção de água por meio de poços artesianos na região.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Melki afirmou que levantamentos técnicos indicam que cada poço artesiano em Vilhena pode produzir entre 1,2 milhão e até 1,5 milhão de litros de água por hora. Com base nesses dados, ele afirma que a utilização de poucos poços seria suficiente para gerar um volume significativo de abastecimento.

Melki Donadon também ressaltou a localização geográfica do município, situado a cerca de 680 metros de altitude, enquanto cidades como Porto Velho estão próximas dos 100 metros acima do nível do mar. De acordo com ele, essa diferença permitiria o transporte de água por gravidade, reduzindo a necessidade de sistemas de bombeamento.

Durante a avaliação, o ex-prefeito relembrou a criação do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), iniciativa implantada em sua gestão. Conforme relatado, o projeto foi desenvolvido com base em estudos técnicos de saneamento e tinha como objetivo estruturar o abastecimento de água no município e ampliar a capacidade de distribuição.

Ele também afirmou que adquiriu uma área de aproximadamente 35 hectares destinada à implantação de estrutura de saneamento, onde atualmente está sendo desenvolvida uma estação de tratamento de esgoto. Segundo Melki, a compra do terreno foi realizada ainda durante sua gestão, como parte do planejamento do sistema.

Ao Extra de Rondônia, o ex-prefeito destacou ainda que os projetos de saneamento foram elaborados em seu período à frente da administração municipal, ressaltando que as gestões posteriores deram continuidade às ações. Ele mencionou também a existência de investimentos já realizados, incluindo a implantação de redes com grande extensão de tubulação, como parte de um projeto mais amplo de saneamento no município.

Melki Donadon também citou que a região de Vilhena estaria situada sobre um dos maiores lençóis freáticos da América Latina, o que, segundo sua avaliação, possibilitaria não apenas o abastecimento local, mas também o fornecimento de água para outras cidades de Rondônia, como Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná e até a capital Porto Velho.

De acordo com o ex-prefeito, a proposta original considerava a distribuição de água por meio de adutoras ao longo da BR-364, com uso reduzido de bombeamento. Ele afirmou ainda que o volume disponível seria suficiente para atender a população do estado, estimada em cerca de 1,8 milhão de habitantes.

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