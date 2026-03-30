Vista Alegre recebe caminhão caçamba com apoio da deputada Lebrinha

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve em agenda no distrito de Vista Alegre, em Porto Velho, para a entrega de um caminhão caçamba, destinado ao atendimento das demandas da comunidade local.

A entrega foi realizada ao lado do administrador distrital Deivde, do secretário municipal de infraestrutura, Thiago Cantanhede, e de Ângelo Lebrinho, com apoio do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

O veículo será utilizado em serviços de infraestrutura, como manutenção de estradas, apoio a obras e transporte de materiais, contribuindo para melhorar as condições de atendimento à população.

“Esse caminhão chega para atender uma necessidade importante do distrito. Sabemos das dificuldades enfrentadas e seguimos trabalhando para garantir mais estrutura e melhores condições para a população”, destacou a parlamentar.

A deputada também agradeceu ao prefeito Léo Moraes e a todos que contribuíram para a realização do investimento.

A atuação da parlamentar segue alinhada ao trabalho realizado pela família Lebrão, que há anos contribui com o desenvolvimento da região, com investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, educação, assistência social e agricultura.