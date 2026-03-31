Campanha continua e vacina contra gripe segue disponível em todas as UBS em Vilhena

A campanha de vacinação contra a gripe continua em andamento em Vilhena, com doses disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A iniciativa teve início no mês de novembro de 2025 e segue até julho deste ano, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra complicações causadas pelo vírus influenza.

Diferente de outras regiões do país, a campanha de vacinação contra a gripe (influenza) na Região Norte ocorre no segundo semestre. A estratégia leva em consideração a sazonalidade da doença, já que, nessa região, o período de maior circulação do vírus acontece em meses distintos do restante do Brasil.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) destaca que a vacina contra a gripe é anual, ou seja, deve ser tomada todos os anos para garantir proteção atualizada contra as cepas do vírus. A pasta também reforça a importância da imunização, principalmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. No entanto, a vacina segue disponível para toda a população, conforme a liberação de doses e as orientações do Ministério da Saúde.

Para se vacinar, é necessário procurar a UBS mais próxima, levando o cartão de vacinação e um documento de identificação. As salas de vacinação funcionam das 07h às 19h, com exceções para as unidades Industrial, que atende no período da tarde, e Vitalina Gentil, que funciona no período da manhã.

Em caso de dúvida sobre o recebimento da dose deste ano, a população pode acompanhar sua situação vacinal por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Através da ferramenta, é possível acessar a caderneta de vacinação, conferir todas as doses já recebidas e verificar se está em dia com o calendário vacinal, de forma prática e segura.