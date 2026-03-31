Plataforma de previsões chega ao Brasil e propõe leitura coletiva sobre o futuro

Uma nova plataforma digital começa a operar no Brasil com a proposta de transformar a percepção dos usuários em indicadores de probabilidade sobre eventos futuros.

A Predixi aposta no modelo de inteligência coletiva para reunir opiniões e convertê-las em uma leitura em tempo real sobre temas como política, economia e comportamento social.

A ferramenta segue a lógica dos chamados mercados de previsão, já utilizados em outros países. Nela, os usuários assumem posições em cenários objetivos — geralmente estruturados como “sim” ou “não” — e essas posições influenciam diretamente a formação dos percentuais exibidos na plataforma.

Diferente de uma enquete tradicional, os percentuais não refletem apenas quantidade de respostas, mas o comportamento dos participantes dentro do sistema, formando uma leitura dinâmica sobre a probabilidade de cada evento.

Previsão sobre possível renúncia de Marcos Rocha entra na plataforma

Entre os primeiros temas disponíveis está um cenário político de repercussão local: a possibilidade de o governador de Rondônia, Marcos Rocha, deixar o cargo.

Na plataforma, os participantes podem se posicionar sobre a eventual renúncia. O resultado é apresentado em forma de percentual, funcionando como um indicativo da percepção coletiva naquele momento.

A inclusão desse tipo de pergunta mostra o foco da Predixi em temas de interesse público, especialmente aqueles que geram debate e incerteza.

Funcionamento

A dinâmica é baseada na participação ativa dos usuários. Cada evento possui critérios previamente definidos para validação do resultado, e os participantes podem assumir posições que refletem sua expectativa sobre o desfecho.

À medida que novas posições são registradas, os percentuais são atualizados em tempo real, formando um indicador dinâmico que combina percepção coletiva e comportamento dos usuários.

Na prática, a plataforma funciona como um termômetro de expectativa: quanto maior o interesse por um determinado cenário, maior a sua representatividade nos indicadores exibidos.

Diferença em relação às apostas

Apesar de envolver valores, o modelo se diferencia das casas de apostas tradicionais. A proposta não está centrada na lógica de banca contra usuário, mas na formação de preços a partir da interação entre os próprios participantes.

Nesse formato, a percepção coletiva passa a influenciar diretamente os indicadores exibidos, aproximando o modelo de um ambiente de mercado, e não de uma aposta convencional.

Regras e diretrizes

A Predixi afirma que trabalha com regras pré-estabelecidas para cada evento listado. Entre os pontos destacados estão:

• validação dos resultados com base em fatos verificáveis

• critérios definidos antes da abertura das previsões

• transparência na formação dos percentuais

• responsabilidade individual dos usuários nas decisões

A empresa também afirma acompanhar o avanço da regulamentação no país.

Tendência internacional

Modelos de previsão baseados em inteligência coletiva vêm sendo utilizados em diferentes contextos, como análise política e projeções econômicas. A principal característica é a capacidade de reunir informações dispersas e transformá-las em indicadores de tendência.

Novo modelo cresce no país

Ainda em fase inicial no Brasil, a Predixi entra em um ambiente que mistura tecnologia, comportamento e debate público. Ao incluir temas como a possível renúncia do governador de Rondônia (clique aqui), a plataforma busca medir, na prática, o interesse dos usuários por esse tipo de ferramenta.

A proposta levanta discussões sobre uso, regulação e o impacto desse modelo na forma como as pessoas acompanham acontecimentos em tempo real.