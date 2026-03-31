Sicoob Credisul movimenta R$ 450 milhões em negócios no Show Safra 2026

A Sicoob Credisul protocolou mais de R$ 450 milhões em negócios durante o Show Safra 2026, realizada entre os dias 23 e 27 de março, em Lucas do Rio Verde (MT). Considerado um dos principais eventos do agronegócio no país, o encontro reuniu produtores, empresas e instituições do setor em um ambiente voltado à geração de oportunidades e troca de conhecimento.

Ao longo dos cinco dias de feira, a cooperativa apresentou um portfólio completo de soluções financeiras voltadas ao campo, incluindo linhas de crédito rural, financiamento de máquinas e insumos, consórcios e orientações sobre gestão financeira e investimentos.

O estande da Sicoob Credisul também foi um ponto de grande movimentação. A programação incluiu palestras com especialistas, clínicas financeiras e ativações interativas como jogos e a presença de um cão robô que aproximaram ainda mais o público da cooperativa.

Em parceria com a arquiteta Cintia Fiori, foram distribuídas mudas do projeto “Plantar o Futuro”, além da realização de atividades com alunos do Senar no espaço Show Safra Mulher, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a educação.

Equipes das agências de Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, Tapurah, Sinop, Sorriso e Nova Mutum estiveram presentes no atendimento aos visitantes, fortalecendo o relacionamento direto com os produtores da região.

A edição deste ano da Show Safra recebeu mais de 190 mil pessoas, consolidando-se como um importante ponto de encontro para negócios, inovação e desenvolvimento do agronegócio.

Para a gerente da agência de Lucas do Rio Verde, Janice Petri, a participação na feira reforça a proximidade com o produtor. “Esse é um momento estratégico para estarmos ao lado dos nossos cooperados, entender suas necessidades e apresentar soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia do campo”.

Presente nas principais feiras do agro no Mato Grosso e ao lado de quem faz o setor acontecer, a Sicoob Credisul já tem próximo encontro marcado, a Parecis SuperAgro 2026, de 14 a 17 de abril, em Campo Novo do Parecis (MT).