Terra Fértil impulsiona agricultura em RO com apoio de Cristiane Lopes

A deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) segue consolidando seu mandato com ações efetivas para o fortalecimento da agricultura em Rondônia e, como parte desse trabalho, realizou a entrega de duas caminhonetes ao Projeto Terra Fértil, iniciativa viabilizada por emenda parlamentar e executada pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Os veículos irão reforçar a atuação das equipes técnicas no campo, ampliando o alcance das ações e levando mais assistência diretamente aos produtores rurais em diversas regiões do estado.

Durante a entrega, Cristiane Lopes destacou o impacto prático da iniciativa no dia a dia de quem vive da terra.

“Investir na agricultura é investir no desenvolvimento de Rondônia. O Terra Fértil leva conhecimento, tecnologia e suporte direto ao produtor, e isso se traduz em mais produtividade, mais renda e mais dignidade para as famílias”, afirmou.

O coordenador do projeto, Murilo Silveira, reforçou o caráter estruturante da ação e o quanto o reforço logístico chega em um momento decisivo.“Estamos ampliando nossa atuação e já alcançando mais de 100 associações em todo o estado. Com essa estrutura, vamos intensificar o acompanhamento nas propriedades, oferecer um suporte técnico mais presente e qualificado e garantir que os resultados do projeto sejam ainda mais expressivos”, destacou.

Com foco em resultados concretos, o Projeto Terra Fértil oferece análises de solo, insumos, equipamentos e assistência técnica especializada, criando as condições necessárias para que os produtores aumentem sua produtividade e rentabilidade. A iniciativa também contribui para a organização e o fortalecimento das cadeias produtivas locais, impulsionando a economia rural de Rondônia.

Além de beneficiar diretamente a agricultura familiar, o projeto também fortalece o agronegócio, setor essencial para o desenvolvimento econômico do estado. Ao integrar tecnologia, capacitação e acompanhamento contínuo, o Terra Fértil se consolida como uma política eficiente de apoio ao campo.

Ao final, a deputada reafirmou seu compromisso com o setor produtivo e com o crescimento de Rondônia.“Nosso mandato tem lado: o lado de quem trabalha, produz e movimenta a economia do nosso estado. Seguiremos investindo na agricultura familiar e no agronegócio, garantindo que projetos como o Terra Fértil continuem chegando na ponta e transformando vidas. Rondônia pode contar com um mandato presente, que entrega resultados e faz a diferença”, concluiu Cristiane Lopes.