Professora universitária se destaca com ações de saúde que transformam vidas em RO

Em Rondônia, a atuação de uma professora universitária tem ultrapassado os limites da sala de aula e ganhado destaque pelo impacto direto na vida de milhares de pessoas.

Com uma trajetória consolidada na pesquisa científica e na rotina laboratorial, especialmente na área de diagnóstico molecular, a professora Alcione esteve na linha de frente durante a pandemia da COVID-19, contribuindo de forma decisiva em um dos períodos mais desafiadores da saúde pública.

Atualmente, seu trabalho se destaca pela capacidade de transformar conhecimento técnico em ações concretas de alcance social. Nos últimos anos, projetos coordenados pela professora têm levado atendimentos médicos, odontológicos, exames laboratoriais e outros serviços essenciais a comunidades que enfrentam dificuldades de acesso, ampliando a presença da universidade junto à população.

As ações desenvolvidas aliam cuidado, organização e responsabilidade social, características que marcam sua liderança. Mais do que prestar assistência, as iniciativas têm promovido transformação real, levando dignidade e qualidade de vida a quem mais precisa.

Outro diferencial do trabalho está na formação acadêmica. A professora tem se dedicado a preparar não apenas profissionais qualificados, mas cidadãos comprometidos com a realidade do país. Acadêmicos participam ativamente das ações, vivenciando na prática o papel social da universidade e contribuindo para ampliar o alcance dos projetos.

O reconhecimento institucional acompanha esse protagonismo. A professora Alcione já foi homenageada com os diplomas de “Amigo da Brigada Príncipe da Beira” e “Amigo da Companhia de Comando”, além de receber a Medalha do Exército Brasileiro, distinções que evidenciam a relevância de sua atuação.

Em um cenário que exige lideranças comprometidas com resultados concretos, a trajetória da professora se consolida como exemplo de integração entre educação, saúde e ação social, mostrando que o conhecimento, quando aliado à iniciativa, pode transformar realidades e impactar positivamente toda a sociedade.

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