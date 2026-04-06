Delegado Camargo alerta para avanço do crime organizado sobre comércio e serviços em RO

Segundo o deputado, episódios recentes evidenciam o nível de intimidação exercido pelas organizações criminosas. Ao relatar um caso ocorrido no interior do estado, ele afirmou: “um empresário, dono de provedor de internet, não quis passar parte dos seus rendimentos para facção, teve a sua empresa incendiada”. Para Camargo, situações como essa mostram que o crime organizado tem avançado sobre setores produtivos, impondo regras e punições fora da lei.

O parlamentar também destacou que comerciantes e trabalhadores informais estariam sendo obrigados a pagar taxas ilegais para continuar operando. “Quem vende um churrasquinho tem que pagar um valor, uma caixinha para a facção para trabalhar ali”, disse. Na avaliação do deputado, essa prática caracteriza uma espécie de “taxa de proteção” imposta à margem do Estado.

Além disso, Camargo apontou que as facções vêm diversificando suas fontes de receita e ampliando sua atuação em mercados paralelos. “Eles colocam a venda de botijão de gás com ágio de até 50 por cento no preço”, afirmou, ao mencionar o impacto direto no custo de vida da população.

Para o deputado, o cenário exige uma mudança de abordagem na segurança pública. “Claro que é importante combater o tráfico de drogas, isso é essencial, mas não deve se ater somente a isso”, declarou. Ele defende que o enfrentamento ao crime organizado precisa considerar também as atividades econômicas ilegais que sustentam essas estruturas.

Camargo foi enfático ao apontar o que considera um erro estratégico na condução da política de segurança. “Quem quer governar o Estado tem que ter conhecimento que o crime organizado está explorando esses serviços essenciais”, afirmou.

Ao final, o deputado cobrou mais presença do Estado e ações coordenadas para retomar o controle dos territórios afetados. Segundo ele, é fundamental proteger trabalhadores, empresários e a população em geral diante do avanço das facções no estado.

Delegado Camargo tem reforçado a necessidade de endurecimento no combate ao crime organizado, com foco em inteligência, presença policial e atuação integrada das forças de segurança. Para o parlamentar, sem essa mudança de estratégia, o risco é de ampliação do domínio das facções sobre a economia e o cotidiano da população em Rondônia.