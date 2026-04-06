Deputada federal Cristiane Lopes garante recursos e fortalece a Marcha para Jesus 2026 em Porto Velho

O evento teve como um dos principais destaques a atuação da deputada federal Cristiane Lopes, que, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, anunciou a destinação de R$ 300 mil para apoiar a realização da 34ª edição da Marcha para Jesus, programada para o dia 4 de junho, feriado de Corpus Christi.

“Abracei esse projeto com todo meu coração. A Marcha para Jesus representa mais do que um ato público: é uma declaração de fé, de esperança, de intercessão pela nossa cidade e de unidade entre igrejas e denominações. É emocionante ver o crescimento desse evento a cada ano”, afirmou Cristiane Lopes.

A programação terá início com a pré-marcha, no dia 16 de maio, das 15h às 23h, no Parque da Cidade, com apresentações de bandas e ministérios de louvor, além de momentos de oração e comunhão. Já a Marcha para Jesus acontecerá no dia 4 de junho, com concentração na Praça das Caixas D’Água e saída às 14h, seguindo até a Praça Aluízio Ferreira, onde o encerramento está previsto para às 22h.

Mais do que um grande evento religioso, a Marcha também se consolida como uma importante ferramenta de transformação social. A expectativa é reunir milhares de pessoas, inclusive visitantes de outras cidades e estados, movimentando o comércio, fortalecendo o turismo e promovendo ações solidárias.

Segundo o pastor Júnior Ramos, a Marcha chega à sua 34ª edição como um evento já incorporado à cultura local. A programação inclui ainda iniciativas sociais, como arrecadação de alimentos não perecíveis e ações voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade, beneficiando comunidades da capital e regiões como o Baixo Madeira.

Cristiane Lopes destacou que os impactos do evento vão além da espiritualidade.“As bênçãos de Deus se estendem a todas as áreas: à saúde, à educação, à economia. A Marcha é um momento em que clamamos por justiça, paz e prosperidade para nossa cidade. Estou muito feliz em contribuir com esse movimento que transforma vidas e fortalece a fé do nosso povo”, declarou.

A participação é gratuita e aberta ao público, com o objetivo de promover união, fé e celebração entre diferentes denominações cristãs.

Ao apoiar mais uma edição da Marcha para Jesus, Cristiane Lopes reforça seu compromisso com os valores cristãos e com iniciativas que promovem o bem-estar coletivo.

“Todos estão convidados para esse momento de louvor ao nosso Senhor Jesus. Que Ele derrame suas bênçãos sobre nosso povo, sobre nossa cidade, e que essa Marcha seja um marco de cura, reconciliação e fé para Rondônia”, concluiu a deputada.