História e projetos da Sicoob Credisul ganhará capítulo em livro internacional sobre cooperativismo

A Sicoob Credisul será uma das cooperativas retratadas no novo livro de Ariel Guarco, presidente da Aliança Cooperativa Internacional (ACI). A obra vai reunir experiências de diferentes países, destacando o papel do cooperativismo no desenvolvimento social, econômico e ambiental. Entre os dias 7 e 9 de abril, Guarco estará em Vilhena (RO), em sua primeira visita à região Norte do Brasil, para conhecer de perto a história da cooperativa, seus projetos, trajetória de crescimento e o impacto gerado nas comunidades. As informações coletadas durante a visita vão compor um capítulo dedicado à atuação da Sicoob Credisul.

Reconhecido internacionalmente, Ariel Guarco é uma das principais vozes do cooperativismo global. Além de presidir a ACI, entidade que representa cooperados em todo o mundo e atua junto a organismos internacionais na promoção do modelo cooperativista, ele também lidera a principal organização do cooperativismo na Argentina, seu país de origem. Guarco é autor de livros que se tornaram referência no setor, abordando o papel das cooperativas como ferramenta de transformação social.

A programação também contará com a presença de Roberto Rodrigues, uma das maiores referências do cooperativismo e do agronegócio brasileiro. Ex-ministro da Agricultura, ele também já presidiu a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) entre 1997 e 2001, sendo o primeiro brasileiro a ocupar o cargo. Professor, pesquisador e consultor, tem forte atuação ligada à Fundação Getulio Vargas (FGV), onde contribui com estudos sobre economia do agronegócio e políticas agrícolas. Ao longo da carreira, consolidou-se como um dos nomes mais influentes do setor, reconhecido por integrar produção rural, política e cooperação internacional, ajudando a projetar o Brasil como uma potência agrícola.

Durante a visita de intercooperação, estão previstas passagens por projetos que se tornaram referência regional, como o Hospital Cooperar, a Escola e Faculdade Favoo, o Hubee, hub de inovação criado em parceria com a Favoo, a Unidade Administrativa da cooperativa, a Agência Teens, entre outras iniciativas.

A escolha da Sicoob Credisul para integrar a publicação reforça o reconhecimento como um modelo que vai além dos serviços financeiros, com atuação voltada à geração de oportunidades, desenvolvimento regional e transformação social. Ariel Guarco e Roberto Rodrigues também participarão de um jantar na sede da cooperativa, em um momento de troca com delegados, diretoria e conselheiros.