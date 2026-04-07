FICCO prende foragido da Justiça por homicídio em Porto Velho

Nesta terça-feira (7/4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), prendeu um foragido da Justiça que tinha contra si um mandado de prisão preventiva. A captura aconteceu em Porto Velho/RO.

As investigações foram iniciadas para averiguar denúncias relacionadas à suposta venda ilícita de drogas.

Durante as diligências, as equipes identificaram uma pessoa que tinha mandado de prisão contra si em aberto.

O mandado de prisão preventiva em aberto foi expedido pelo juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho (TJRO).

A ação policial e de inteligência contou com o apoio da Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), Comando Regional Policiamento 1 (CRP-1), o Centro de Inteligência e o Comando Policial Especializado (CPE), todos do Estado de Rondônia.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), tendo como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.